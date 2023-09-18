Звільнення Андріївки і Кліщіївки: експерт розповів, які можливості відкриваються для ЗСУ

ЗСУ повернули під контроль України Андріївку та Кліщіївку на Донеччині. Зайнявши панівні висоти в районі цих населених пунктів, українська армія матиме можливість спостерігати і за діями противника, і планувати свої подальші дії.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

“З одного боку, це дуже вагома новина про звільнення Андріївки і Кліщіївки, але ми повинні розуміти, що ці населені пункти залишились тільки в нашій пам’яті і лише як географічні назви на картах”, — каже експерт.

“Жодної вцілілої будівлі на території цих населених пунктів немає. Росіяни системно і методично зрівнювали буквально з землею будинки місцевих, перетворюючи в руїни колись квітучі населені пункти”, — додав він.

“В перспективі, звільнення цих населених пунктів, безумовно, є плацдармом для подальшого просування української армії на схід і надалі в ході просування до дороги, яка з’єднує тимчасово окупований Бахмут з Горлівкою. За допомогою цієї автомобільної магістралі росіяни забезпечують логістику того самого гарнізону путінської армії, щоб діяти на території міста-фортеці Бахмута”, — зазначив Владислав Селезньов.

“Безумовно, зараз важко спрогнозувати, як швидко українська армія зможе просунутися вперед. Але є ключовий фактор, який вселяє надію — в районі Кліщіївки і Андріївки знаходяться панівні висоти в цьому районі. Відповідно, зайнявши їх, українська армія матиме можливість спостерігати і за діями противника, і планувати свої подальші дії”, — зауважив експерт.

“Те, що війна на цих населених пунктах не завершиться, а й далі українська армія буде просуватися з метою деокупації наших територій, це очевидно”, — резюмував він.

Звільнення Кліщіївки

17 вересня бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", підрозділів 80-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив звільнення Кліщіївки та подякував захисникам.

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