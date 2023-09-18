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Звільнення Андріївки і Кліщіївки: експерт розповів, які можливості відкриваються для ЗСУ

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Звільнення Андріївки і Кліщіївки: експерт розповів, які можливості відкриваються для ЗСУ

Звільнена Кліщіївка на Донеччині 17 вересня 2023 року

Зараз важко спрогнозувати, як швидко українська армія зможе просунутися вперед.

ЗСУ повернули під контроль України Андріївку та Кліщіївку на Донеччині. Зайнявши панівні висоти в районі цих населених пунктів, українська армія матиме можливість спостерігати і за діями противника, і планувати свої подальші дії. 

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів військовий експерт Владислав Селезньов

“З одного боку, це дуже вагома новина про звільнення Андріївки і Кліщіївки, але ми повинні розуміти, що ці населені пункти залишились тільки в нашій пам’яті і лише як географічні назви на картах”, — каже експерт.

Жодної вцілілої будівлі на території цих населених пунктів немає. Росіяни системно і методично зрівнювали буквально з землею будинки місцевих, перетворюючи в руїни колись квітучі населені пункти”, — додав він. 

“В перспективі, звільнення цих населених пунктів, безумовно, є плацдармом для подальшого просування української армії на схід і надалі в ході просування до дороги, яка з’єднує тимчасово окупований Бахмут з Горлівкою. За допомогою цієї автомобільної магістралі росіяни забезпечують логістику того самого гарнізону путінської армії, щоб діяти на території міста-фортеці Бахмута”, — зазначив Владислав Селезньов.

“Безумовно, зараз важко спрогнозувати, як швидко українська армія зможе просунутися вперед. Але є ключовий фактор, який вселяє надію — в районі Кліщіївки і Андріївки знаходяться панівні висоти в цьому районі. Відповідно, зайнявши їх, українська армія матиме можливість спостерігати і за діями противника, і планувати свої подальші дії”, — зауважив експерт.

“Те, що війна на цих населених пунктах не завершиться, а й далі українська армія буде просуватися з метою деокупації наших територій, це очевидно”, — резюмував він. 

Звільнення Кліщіївки

17 вересня бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", підрозділів 80-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив звільнення Кліщіївки та подякував захисникам.

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Дата публікації
Перегляди
56
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