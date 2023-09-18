У Херсоні серед руїн кавун проріс просто на дорозі та дозрів – відео

Його ніхто не посмів зірвати.

У Херсоні в районі центрального ринку кавун пробився крізь дорожні плити та дозрів.

На відео, яке з'явилося в Мережі, жінка показала зруйновані окупантами будівлі та дорогу. Аж раптом, серед руїн виросла ягода-символ Херсонщини.

Він виріс чималим, і, судячи зі звуку від стуку, вже дозрів.

"Центральний ринок, колишній центральний ринок… Все погоріле, і, знаєте, що? Кавун. Серйозно? Посеред міста!" - каже вона у ролику.

Цікаво, що ніхто з місцевих його не зірвав.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня росіяни гатили по Херсонщині. За добу по області противник здійснив 92 обстріли (502 снаряди), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (13 снарядів).

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