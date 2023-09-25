Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ - ISW

Російський президент-диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ та повернути ініціативу на фронті російським військам.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститу вивчення війни (ISW).

"Інсайдерське джерело в Кремлі стверджувало, що Путін нібито дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу місячний термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій, зупинити українські контрнаступи та повернути російським військам ініціативу", - сказано у повідмоленні.

Це може вказувати на те, що російське військове командування, можливо, "віддає накази про постійні контратаки в надії змусити український контрнаступ досягти кульмінації, навіть високою ціною для російського військового потенціалу".

Аналітики припускають, що Шойгу переконував Путіна усунути Михайла Теплінського від командування повітрянодесантних військ. Це стане можливим, якщо Шойгу зможе досягти цілей очільника Кремля під час контрнаступу.

Як раніше повідомляли в ISW, ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні, якщо зможуть виконати декілька умов. Більше про це читайте ТУТ.

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