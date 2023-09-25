"Калібри", "Онікси" та "Shahed": скільки ракет та БПЛА збила ППО під час атаки по Україні

Під час нічної атаки Росія випустила по Україні 33 повітряні цілі.

У ніч на 25 вересня російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА "Shahed". Сили ППО збили 11 "Калібрів" та 19 дронів.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Також читайте ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні: аналітики назвали ключові умови

"Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-рф), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки зафіксовано 33 цілі:

12 крилатих ракет морського базування "Калібр";

2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:

11 крилатих ракет "Калібр";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Окрім того, за минулу добу 24 вересня знищено ворожі три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

"За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника", - зазнали у командуванні.

Нагадаємо, вночі 25 вересня російські окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг. Працювала ППО. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічний удар по Одесі! Ракети! "Шахеди"!

Читайте також: