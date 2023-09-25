Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг: що відомо

Через падіння уламків виникла пожежа на підприємстві.

В ніч проти 25 вересня російські окупанти атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками "Шахед".

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, "вночі в області наші оборонці неба "працювали" по БпЛА ворога".

За його словами, через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Повітряна тривога в Україні

У ніч проти 25 вересня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск крилатих ракет російськими загарбниками.

Під час тривоги вибухи пролунали в Кривому Розі, а також в Одесі.

Росіяни використали для атаки на Україну 19 ударних дронів. Усі БпЛА типу "Shahed" були знищені підрозділами ППО. Також протиповітряна оборона півдня збила дві крилаті ракети типу "Калібр" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною. Всього ворог запустив 12 крилатих ракет типу "Калібр".

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