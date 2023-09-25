Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг: що відомо

Через падіння уламків виникла пожежа на підприємстві.
В ніч проти 25 вересня російські окупанти атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками "Шахед".
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, "вночі в області наші оборонці неба "працювали" по БпЛА ворога".
За його словами, через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Повітряна тривога в Україні
У ніч проти 25 вересня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск крилатих ракет російськими загарбниками.
Під час тривоги вибухи пролунали в Кривому Розі, а також в Одесі.
Росіяни використали для атаки на Україну 19 ударних дронів. Усі БпЛА типу "Shahed" були знищені підрозділами ППО. Також протиповітряна оборона півдня збила дві крилаті ракети типу "Калібр" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною. Всього ворог запустив 12 крилатих ракет типу "Калібр".
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