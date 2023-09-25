Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог: что известно

В ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками "Шахед".

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, "ночью в области наши защитники неба "работали" по БпЛА врага".

По его словам, из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Воздушная тревога в Украине

В ночь на 25 сентября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска крылатых ракет российскими захватчиками.

Во время тревоги взрывы прогремели в Кривом Роге, а также в Одессе.

Россияне использовали для атаки на Украину 19 ударных дронов. Все БПЛА типа "Shahed" были уничтожены подразделениями ПВО. Также противовоздушная оборона юга сбила две крылатые ракеты типа "Калибр" над Николаевщиной и Кировоградщиной. Всего враг запустил 12 крылатых ракет типа "Калибр".

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