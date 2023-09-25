В оккупированном Севастополе раздались взрывы

Вечером 24 сентября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, сообщается об атаке беспилотников.

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Об этом пишет Крым.Реалии.

В сообщении указывается, что местные жители рассказали об атаке дронов.

Местные Telegram-каналы пишут, что российские силы ПВО работали в районе мыса Фиолент и жилмассива Балаклавы.

Представители так называемой "власти" пока не комментировали взрывы.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о взрывах в российском городе Тула.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области днем 24 сентября раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что неизвестный беспилотник атаковал центр Курска, попав в административное здание.

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