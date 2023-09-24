В Курске из-за атаки беспилотников отменили праздничный салют

В связи с последними событиями россияне останутся без праздничного салюта.

Власти Курска, который сегодня, 24 сентября, атаковали беспилотники, отменили салют в честь дня города из-за атаки ГУР с помощью беспилотников.

Об этом сообщают местные власти.

Сначала россияне утверждали, что в результате атаки "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут".

Впоследствии там сообщили, что "в связи с последними событиями" россияне останутся без праздничного салюта.

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"В связи с последними событиями приняло решение отменить праздничный салют в честь Дня города", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в российском Курске снова произошла атака беспилотников – уже второй раз в течение 24 сентября. Дрон попал в нефтеперерабатывающий завод вблизи местного аэродрома.

Взрыв на Красной площади в Курске: беспилотник "поздравил" с днем города

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