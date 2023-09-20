В России заявили о якобы сбитии украинского беспилотника

В России традиционно обвиняют Украину в запуске беспилотников.

В Министерстве обороны России заявили, что якобы сбили беспилотник над Белгородской областью.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Российские оккупанты сообщили, что около 23.45 по московскому времени во вторник силы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Кроме того, в российском МО РФ заявили, что сбили беспилотник самолетного типа над Орловской областью 10 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Полтавской и Сумской областях, которые Россия в очередной раз запустила по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе "Шахед" до сих пор остаются непростой целью для сил противовоздушной обороны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.