У Росії заявили про нібито збиття українського безпілотника

У Росії традиційно звинувачують Україну у запуску безпілотників.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що нібито збили безпілотник над Бєлгородською областю.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Російські окупанти повідомили, що близько 23.45 за московським часом у вівторок сили протиповітряної оборони збили БпЛА літакового типу над Бєлгородською областю.

Крім того, у російському МО РФ заявили, що збили безпілотник літакового типу над Орловською областю 10 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Полтавській та Сумській областях, які Росія вчергове запустила по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дрони-камікадзе "Шахед" досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони.

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