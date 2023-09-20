У Росії заявили про нібито збиття українського безпілотника

У Росії традиційно звинувачують Україну у запуску безпілотників.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що нібито збили безпілотник над Бєлгородською областю.
Про це інформують російські засоби масової пропаганди.
Російські окупанти повідомили, що близько 23.45 за московським часом у вівторок сили протиповітряної оборони збили БпЛА літакового типу над Бєлгородською областю.
Крім того, у російському МО РФ заявили, що збили безпілотник літакового типу над Орловською областю 10 вересня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Полтавській та Сумській областях, які Росія вчергове запустила по Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дрони-камікадзе "Шахед" досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони.
Читайте також:
- У Львові "Шахеди" поцілили по польському заводу: що відомо про наслідки
- Нічна атака по Україні: з’явилося відео, як сили ППО збивали ракети
- Знищення "російського Patriot": експерт пояснив, як це вплине на події у Криму