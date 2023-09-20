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Зеленський та Нетаньяху зустрілись на Генасамблеї ООН

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зеленський та Нетаньяху зустрілись на Генасамблеї ООН

Зеленський та Нетаньяху / Фото: Times of Israel

Також президент Зеленський мав коротку розмову з головою Моссаду Девідом Барнеа.

Президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Нью-Йорка на Генасамблеї ООН провів зустріч з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це інформує The Times of Israel.

У повідомленні вказується, що під час зустрічі Зеленський сказав, що разом з премʼєром Ізраїля прибула велика команда. Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан зазначив, що "багато людей хоче брати участь".

Також президент Зеленський мав коротку розмову з головою Моссаду Девідом Барнеа.

"Зеленський привів з собою меншу команду, включаючи свого міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та главу адміністрації Андрія Єрмака, які, за словами деяких, мають проводити більш жорстку позицію щодо Ізраїлю", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що йому відомо про спроби "укласти якісь тіньові угоди за лаштунками" щодо війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський закликав виключити РФ з Ради безпеки перед виступом Генасамблеї ООН.

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Дата публікації
Перегляди
8
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