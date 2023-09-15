Зустріч Зеленського та Нетаньягу офіційно підтвердили: деталі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та очільником США Джо Байденом. Інформацію підтвердили офіційно.

Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі, пише "Інтерфакс-Україна".

Що відомо

У посольстві зауважили, що одразу після завершення іудейського нового року Біньямін Нетаньягу вилетить до США, де виступить перед ГА ООН, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Серед запланованих – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Це перша особиста зустріч після початку повномасштабної війни РФ проти України. Нетаньягу піддавався жорсткій критиці за те, що є чи не єдиним лідером демократичної країни, який так і не наважився відвідати Київ", – йдеться в повідомленні.

Крім того, оголошено про зустріч Нетаньягу і Байдена в межах Генасамблеї. Відомо, що ізраїльська сторона хотіла зустрічі у Білому домі.

"Небажання американської адміністрації приймати Нетаньягу у Вашингтоні, а також тривалий час відмови у двосторонній зустрічі з президентом США було чітким і жорстким сигналом ізраїльському лідеру щодо тієї політики, яку проводить Ізраїль і усередині країни, і в регіоні", – заявили в посольстві.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, ймовірно, переговорять телефоном щодо проблем, які накопичилися у взаєминах між країнами.

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