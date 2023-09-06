Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми, що накопичилися – ЗМІ

Однією з головних тем розмови для Нетаньягу, ймовірно, буде домовленість про майбутнє паломництво хасидів до Умані.
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу до 10 вересня, ймовірно, переговорять телефоном щодо проблем, які накопичилися у взаєминах між країнами.
Про це повідомляє The Times of Israel, а також джерело LIGA.net.
Співрозмовник LIGA.net у дипломатичних колах підтвердив можливість розмови президента України та прем'єра Ізраїлю найближчим часом. За його словами, про розмову із Зеленським попросив Нетаньягу.
Однією з головних тем розмови для Нетаньягу буде домовленість про майбутнє паломництво хасидів до Умані, зазначається у ЗМІ.
Нагадаємо, у серпні в Ізраїлі затримали 10-річного хлопця з України та його дядька-опікуна, який одружений на громадянці країни. Їх утримували в ізоляторі. Через обурливу ситуацію у справу втрутився український посол Євген Корнійчук.
Корнійчук також заявляв, що проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду до Ізраїлю - це приниження.
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