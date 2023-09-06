Офіційно: Гармаш перейшов з "Динамо" до європейського клубу

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш перейшов до хорватського "Осієка".

Хорватський клуб оголосив про трансфер 33-річного українця на своєму офіційному сайті.

Контракт Гармаша з новою командою розрахований на один рік з опцією подовження ще на один сезон.

Раніше повідомлялось, що футболіст домовився про розірвання контракту з "Динамо". Тож склад хорватського клубу він поповнив у статусі вільного агента.

Гармаш виступав за "Динамо" від 2007 до 2023 року. У складі "біло-синіх" він провів 238 матчів в УПЛ (забив 34 голи), 27 ігор у Кубку України (8 голів), 7 – у Суперкубку (1 гол).

Разом з киянами Денис тричі став чемпіоном України (2015, 2016, 2021), тричі – володарем Кубка України (2014, 2015, 2021) та 4 рази – володарем Суперкубка України (2011, 2016, 2018, 2019).

Раніше повідомлялося, що капітан "Динамо" Сергій Сидорчук перейшов до бельгійського клубу "Вестерло".

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