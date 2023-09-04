Україна – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

"Синьо-жовті" спробують взяти реванш у "Трьох левів" за поразку на "Вемблі".

У суботу, 9 вересня, збірна України проведе матч 5-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Англії.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбудеться на стадіоні "Тарчинські Арена" у польському Вроцлаві.

Саме тут наприкінці серпня українець Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа і захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Поєдинок Україна – Англія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Англія

Трансляція матчу Україна – Англія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок покаже лише медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Англія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Англія

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають англійську збірну. На перемогу команди Гарета Саутгейта приймаються ставки з коефіцієнтом 1,51. Нічия – 4,45. Виграш українців стане гучною сенсацією – 7,20.

Україна – Англія: результати і турнірне становище перед матчем

Збірна України вже провела три матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, а потім у Скоп'є перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у групі С.

Збірна Англії виграла чотири поспіль матчі на старті відбору Євро-2024. Підопічні Саутгейта на виїзді втримали перемогу над Італією (2:1), вдома обіграли Україну (2:0), в гостях розбили Мальту (4:0) та в рідних стінах познущалися з Північної Македонії (7:0).

"Три леви" з 12 очками впевнено очолюють свою групу, випереджаючи Україну (6 балів), Італію (3), Північну Македонію (3) та Мальту (0).

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Нагадаємо, після матчу з англійцями підопічні Реброва 12 вересня у Мілані зіграють з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024. Того ж дня команда Сайтгеута у Глазго проведе товариську зустріч з Шотландією.

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