Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

У суботу, 9 вересня, збірна України зіграє проти команди Англії в матчі 5-го туру відбору на Євро-2024.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Тарчинські Арена" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Для української збірної це буде четвертий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

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Після матчу з англійцями збірна України у вівторок, 12 вересня, у Мілані зіграє з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між збірними України та Англії.