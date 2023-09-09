Експрезидент США вважає, що Зеленський майже ковбой із Техасу

Путін може не зупинитися на вторгненні в Україну, тому українцям потрібна підтримка.

Колишній президент США Джордж Буш відзначив жорсткий характер українського президента Володимира Зеленського та жартома порівняв його із “крутим хлопцем із Техасу” — американського штату, який славиться своїми ковбоями. На його думку, українського лідера слід підтримувати в протистоянні російській агресії, оскільки Путін загрожує вторгненням не лише сусідній державі.

Про це він говорив у відеочаті під час конференції в Києві, передає Politico.

“США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони демонструють мужність”, - заявив Джордж Буш.

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Експрезидент США наголосив, що господар Кремля Володимир Путін намагається побудувати нову імперію, тому на вторгненні в Україну він може не зупинитися і тоді США будуть змушені долучитися до допомоги таким країнам, як Польща, Литва та Латвія.

"Ситуація в Україні має значення для безпеки США”, - сказав він.

Водночас Буш вважає, що Білому дому буде дедалі важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах.

“Насамперед Україна повинна подолати корупцію. Нещодавні перестановки в уряді показали мені, що Зеленський хоче це зробити”, – відзначив Буш.

Чим відомий Джордж Буш

77-річний Джордж Вокер Буш до свого обрання президентом США у 2000 році обіймав посаду губернатора штату Техас, в якому він виріс. Як член Республіканської партії він належить до одного з найвпливовіших з політичного погляду сімейств країни.

Джордж Буш розпочав війну в Афганістані, щоб знищити Аль-Каїду та Осаму бен Ладена, винуватця теракту 11 вересня 2001 року. У 2003 році він розпочав війну в Іраку, щоб повалити владу диктатора Саддама Хусейна.

Нагадаємо, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що більшість американців з обох політичних партій продовжують підтримувати Україну.

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