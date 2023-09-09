Экс-президент США считает, что Зеленский почти ковбой из Техаса

Путин может не остановиться на вторжении в Украину, поэтому украинцвм нужна поддержка.

Бывший президент США Джордж Буш отметил жесткий характер украинского президента Владимира Зеленского и в шутку сравнил его с "крутым парнем из Техаса" — американского штата, славящегося своими ковбоями. По его мнению, украинского лидера следует поддерживать в противостоянии российской агрессии, поскольку Путин угрожает вторжением не только соседнему государству.

Об этом он говорил в видеочате на конференции в Киеве, передает Politico.

"США все еще должны поддерживать таких людей, как Зеленский, когда они демонстрируют мужество", — заявил Джордж Буш.

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Экс-президент США подчеркнул, что хозяин Кремля Владимир Путин пытается построить новую империю, поэтому на вторжении в Украину он может не остановиться, и тогда США будут вынуждены приобщиться к помощи таким странам, как Польша, Литва и Латвия.

"Ситуация в Украине имеет значение для безопасности США", — сказал он.

В то же время, Буш считает, что Белому дому будет все труднее убеждать американцев, что помощь Украине в их интересах.

"Прежде всего, Украина должна преодолеть коррупцию. Недавние перестановки в правительстве показали, что Зеленский хочет это сделать”, – отметил Буш.

Чем известен Джордж Буш

77-летний Джордж Уокер Буш до избрания президентом США в 2000 году занимал должность губернатора штата Техас, в котором он вырос. Как член Республиканской партии, он принадлежит к одному из самых влиятельных с политической точки зрения семействам страны.

Джордж Буш начал войну в Афганистане, чтобы уничтожить Аль-Каиду и Осаму бен Ладена, виновника теракта 11 сентября 2001 года. В 2003 году он начал войну в Ираке, чтобы свергнуть власть диктатора Саддама Хусейна.

Напомним, бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что большинство американцев из обеих политических партий продолжают поддерживать Украину.

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