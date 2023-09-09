Волкер спрогнозировал, будут ли США и дальше поддерживать Украину

В частности, поддержка Украины будет зависеть от результатов выборов в США.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что большинство американцев из обеих политических партий продолжают поддерживать Украину.

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По его словам, вопрос для американцев состоит в том, сколько это стоит и как долго продлится.

"Мы начинаем объяснять, что Соединенные Штаты принимают в этом участие, что мы передаем оружие, а не деньги, это 3,5% годового оборонного бюджета. Это помогло Украине выжить, а России это стоило того, что она начала сдерживать себя. Люди имеют разные взгляды", — говорит Волкер.

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Впрочем, он уверен, что поддержка Украины останется как минимум до избирательного периода.

"Что будет после выборов — будет зависеть от результатов самих выборов. Но я подозреваю, что поддержка Украины будет продолжаться. К тому времени даже скептикам будет понятно, что Украина действительно побеждает", — подчеркнул он.

Также экспредставитель Госдепартамента США Курт Волкер пояснил, при каких условиях могут состояться переговоры между Москвой и Киевом.

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