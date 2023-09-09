Зеленский ответил, возможен ли компромисс с Кремлем относительно мира

Зеленский привел примеры других стран, подвергшихся нападению России и продолжающих быть частично оккупированными Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключает предположение о том, что якобы пора договориться о мире с Кремлем.

Об этом глава государства сказал СNN.

"Если вы хотите иметь компромисс или диалог с кем-то, вы не можете это сделать с лжецом", – сказал президент.

По его словам, смерть главаря вагнеровцев Евгения Пригожина показывает, что происходит, когда люди заключают соглашения с российским президентом Владимиром Путиным.

"Драматическая смерть предводителя ЧВК "Вагнер", чей самолет разбился через несколько недель после попытки мятежа против военного руководства Москвы, была предупреждением, к которому следует прислушаться", — отметил Зеленский.

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Он напомнил примеры других стран, подвергшихся нападению России и продолжающих быть частично оккупированными Москвой.

"Вы видели вы какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?", – риторически спросил Зеленский.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкционное наступление мира против России должно усилиться.

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