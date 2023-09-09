В московских аэропортах отменили рейсы — рос"СМИ"

В последнее время такая отмена часто происходит.

По меньшей мере, 13 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Об этом сообщили рос"СМИ".

Пока о причинах рейсов не сообщается, хотя мониторинговые каналы говорят о плане "Ковер" и очередной атаке неустановленных беспилотников на столицу Москвы. В настоящее время эта информация нуждается в уточнении.

Как сообщалось, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе РФ ночью 7 сентября якобы был сбит беспилотник, летевший на Москву.

Также в России заявили, что в ночь на 5 сентября неизвестные беспилотники пытались атаковать Москву. Из-за налета БпЛА около 40 рейсов задержаны и два отменены в московских аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".

Кроме того, россияне заявили, что в Московской области силы ПВО сбили беспилотник в ночь на 1 сентября. Поэтому в аэропортах задержались десятки авиарейсов.

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