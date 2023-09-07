Мэр Москвы заявил о сбитии беспилотника

Мэр российской столицы утверждает, что пострадавших. и разрушений нет.
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе РФ якобы был сбит беспилотник, летевший на Москву.
Об этом говорится в сообщении на его странице в Telegram.
Он заявил, что в результате ущерба беспилотник разрушений и пострадавших зафиксирован не был.
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в России пожаловались на поврежденные дома после взрывов в Ростовской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1" установили вблизи резиденции диктатора РФ Путина возле Москвы.
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