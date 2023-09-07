Мэр Москвы заявил о сбитии беспилотника

Мэр российской столицы утверждает, что пострадавших. и разрушений нет.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе РФ якобы был сбит беспилотник, летевший на Москву.

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Об этом говорится в сообщении на его странице в Telegram.

Он заявил, что в результате ущерба беспилотник разрушений и пострадавших зафиксирован не был.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в России пожаловались на поврежденные дома после взрывов в Ростовской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1" установили вблизи резиденции диктатора РФ Путина возле Москвы.

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