В Пентагоне прокомментировали передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном

Снаряды с обедненным ураном могут использовать американские танки Abrams.
Соединенные Штаты перед Украине боеприпасы с обедненным ураном для защиты страны от российских захватчиков и уверены, что украинцы будут использовать их ответственно.
Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, информирует CNN.
Сообщается, что снаряды с обедненным ураном могут использоваться американскими танками Abrams, которые Украина получит уже этой осенью.
Этот вид боеприпасов способен пробивать броню, поскольку патроны из обедненного урана почти на 70% плотнее свинца.
"Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории", — сказала Сингх.
Напомним, ранее ТСН.ua объяснял, что такое снаряды с обедненным ураном и для чего они нужны Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.
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