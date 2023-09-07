В Пентагоне прокомментировали передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном

Снаряды с обедненным ураном могут использовать американские танки Abrams.

Соединенные Штаты перед Украине боеприпасы с обедненным ураном для защиты страны от российских захватчиков и уверены, что украинцы будут использовать их ответственно.

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Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, информирует CNN.

Сообщается, что снаряды с обедненным ураном могут использоваться американскими танками Abrams, которые Украина получит уже этой осенью.

Этот вид боеприпасов способен пробивать броню, поскольку патроны из обедненного урана почти на 70% плотнее свинца.

"Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории", — сказала Сингх.

Напомним, ранее ТСН.ua объяснял, что такое снаряды с обедненным ураном и для чего они нужны Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.

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