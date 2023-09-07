Группа враждебных БПЛА подлетает в Одесскую область - Воздушные силы

Группа вражеских ударных беспилотников двигается в сторону Измаильского района из акватории Черного моря.

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Об этом сообщает командование Воздушных Сил в Telegram.

"Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили о возможной угрозе применения враждебных БПЛА в других южных регионах страны.

Напомним, ранее сообщалось, что после падения "Шахеда" в Румынии заявили, что усилят защиту воздушного пространства.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, сколько Украине нужно систем ПВО для защиты неба.

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