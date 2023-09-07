Зеленский заявил о новых оборонных договоренностях

Президент Украины Владимир Зеленский осудил террористический ракетный обстрел Константиновки. Он также сообщил, что сегодня Киев принимает международных гостей и проходят важные мероприятия.

Об этом он сказал 6 сентября во время обращения к украинцам.

Президент выразил соболезнования родственникам погибших из-за ракетного удара по рынку в Константиновке.

"Я благодарен всем в мире, кто осудил это очередное проявление российского зла и поддерживает Украину, наших людей. И очень важно, что ответом на российский террор была исключительно еще большая консолидация мира. Каждое проявление такой консолидации реально помогает спасать жизнь", — сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня в Киеве произошли международные события. Также в столице с официальными визитами находятся премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Первые леди и джентльмены государств-партнеров, которые приняли участие в нынешнем Саммите - и этот уже третий Саммит первых леди и джентльменов посвящен чрезвычайно важной и чувствительной теме, а именно - тому, как проходим через эту войну, как наши сердца и души переживают войну. Тому, как преодолевать боль войны. Ментальное здоровье, ментальная устойчивость людей - это то, что требует работы так же, как и любое другое проявление нашей устойчивости", - сказал президент.

Владимир Зеленский сообщил, что он обратился к лидерам – участникам саммита Триморья, который состоялся в Румынии. Украинский лидер призвал всех наших партнеров, наших соседей и дальше беречь единство в Европе.

"За этот день есть новые оборонные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали большее усиление. Я благодарю всех, кто помогает и будет помогать! Спасибо всем, чья сила – украинская!", — подчеркнул президент.

Напомним, США в среду, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи на 175 млн долларов. В него вошли боеприпасы для Abrams с обедненным ураном.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине миллиарда долларов помощи.

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