Зеленський заявив про нові оборонні домовленості

Президент України Володимир Зеленський засудив терористичний ракетний обстріл Костянтинівки. Він також повідомив, що сьогодні Київ приймає міжнародних гостей та відбуваються важливі заходи.

Про це він сказав 6 вересня під час свого звернення до українців.

Президент висловив співчуття родичам загиблих через ракетний удар по ринку в Костянтинівці.

"Я вдячний усім у світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну, наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя", - сказав він.

Зеленський зазначив, що сьогодні в Києві відбулись міжнародні події. Також у столиці з офіційними візитами перебувають прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Перші леді та джентльмени держав-партнерів, які взяли участь у цьогорічному Саміті – і цей уже третій Саміт перших леді та джентльменів присвячений надзвичайно важливій і чутливій темі, а саме – тому, як проходимо через цю війну, як наші серця й душі переживають війну. Тому, як долати біль війни. Ментальне здоров’я, ментальна стійкість людей – це те, що потребує роботи так само, як і будь-який інший прояв нашої стійкості", - сказав президент.

Володимир Зеленський повідомив, що він звернувся до лідерів – учасників саміту Триморʼя, який відбувся в Румунії. Український лідер закликав усіх наших партнерів, наших сусідів і надалі берегти єдність у Європі.

"За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із погляду нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення. Я дякую всім, хто допомагає й допомагатиме! Дякую всім, чия сила – українська!", - наголосив президент.

Нагадаємо, США в середу, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги на 175 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для Abrams зі збідненим ураном.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про виділення Україні мільярда доларів допомоги.

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