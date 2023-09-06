Блінкен у Києві оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги від США

Блінкен під час візиту до Києва оголосив про допомогу Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

Про це пише "Суспільне".

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

"Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як 1 мільярд доларів. Він включає 665 мільйон доларів для цивільної безпеки. Загалом, ми передали її на понад 43 мільярди доларів, з початку російської агресії. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили забрали понад 50 відсотків окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема", — заявив Блінкен.

Нагадаємо, США у середу, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги на 175 млн доларів. Туди увійшли боєприпаси для Abrams зі збідненим ураном.

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