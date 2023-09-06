Разом вшанували героїв: Кулеба привітав Блінкена у Києві

Дипломат виявив повагу до українських воїнів, які полягли у боях за незалежність.

Зранку 6 вересня до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. У столиці його зустрів очільник МЗС України.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я привітав Ентоні Блінкена в Україні. Секретар став першим колегою, який розпочав свій день у Києві з вшанування загиблих наших героїв на Берковецькому кладовищі", – зауважив Кулеба.

Це знак поваги до всіх українських воїнів, продовжив міністр, які віддали своє життя за нашу свободу та право на життя.

Що відомо про візит

У середу, 6 вересня, до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Раніше офіційно про нього не повідомлялося, порядок денний наразі також невідомий.

Очікується, що дипломат оголосить про нове фінансування для України у межах візиту до столиці, яка сягне понад 1 мільярда доларів.

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