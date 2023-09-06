Вместе почтили героев: Кулеба поздравил Блинкена в Киеве

Дипломат проявил уважение к украинским воинам, павшим в боях за независимость.

Утром 6 сентября в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. В столице его встретил глава МИД Украины.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я поздравил Энтони Блинкена в Украине. Секретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве с чествования погибших наших героев на Берковецком кладбище", – отметил Кулеба.

Это знак уважения ко всем украинским воинам, продолжил министр, отдавший свою жизнь за нашу свободу и право на жизнь.

Что известно о визите

В среду, 6 сентября, в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Ранее официально о нем не сообщалось, повестка дня пока также неизвестна.

Ожидается, что дипломат объявит о новом финансировании для Украины в рамках визита в столицу, которая составит более 1 миллиарда долларов.

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