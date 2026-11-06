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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп таємно зустрівся з представником Кремля після переговорів з Україною: що розповів Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів про переговори української та російської делегацій у Білому домі й окрему зустріч Дональда Трампа з Кирилом Дмітрієвим.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Давид Арахамія

Давид Арахамія / © Associated Press

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не знав про окрему зустріч президента США Дональда Трампа з російським спецпредставником Кирилом Дмітрієвим. Вона відбулася після заходу в Білому домі, де українська та російська делегації обговорювали гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині.

Про це Арахамія розповів американським журналістам.

Зустріч у Білому домі: Україна та Росія обговорили гуманітарну операцію в Олешках

5 листопада перша леді США Меланія Трамп прийняла в Білому домі делегації України та Росії. Україну представляли голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. До російської делегації увійшли спецпредставник Кирило Дмітрієв та уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Основною темою зустрічі стала гуманітарна операція в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Сторони обговорювали локальне припинення вогню, евакуацію цивільних, розмінування та медичне забезпечення.

Після заходу Арахамія прокоментував інформацію про окрему зустріч Дональда Трампа з Кирилом Дмітрієвим. Він наголосив, що ці переговори не стосувалися гуманітарної операції в Олешках, а сам він не знав про них заздалегідь.

«Зустріч президента США Дональда Трампа з російським представником Кирилом Дмітрієвим не була частиною гуманітарної операції щодо Олешок. Про неї я заздалегідь не знав», — розповів Арахамія, коментуючи переговори з Меланією Трамп та її командою.

Трамп підтвердив, що зустрічався з Дмітрієвим, однак не став розкривати подробиці розмови. Також американський президент заявив, що не зустрічався особисто з українською делегацією, яка того дня перебувала в Білому домі.

За словами Арахамії, російська делегація не мала повноважень обговорювати питання, які виходили за межі визначеного російським керівництвом порядку денного. Тому переговори стосувалися гуманітарних ініціатив, а не політичного врегулювання війни.

«Російська делегація не мала повноважень обговорювати інші питання, окрім визначених її керівництвом. Тому ми зосередилися на гуманітарних ініціативах», — зазначив Арахамія.

Політичні питання, за його словами, мають розглядатися окремо — у тристоронньому форматі за участі України, Росії та США. Такі переговори заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Нагадаємо, 5 листопада перша леді США Меланія Трамп провела в Білому домі зустріч із делегаціями України та Росії. Сторони обговорювали гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, зокрема локальне припинення вогню та евакуацію цивільних. Україну представляли Давид Арахамія та омбудсман Дмитро Лубінець, Росію — спецпредставник Кирило Дмітрієв і уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

За сприяння Меланії Трамп також вдалося організувати гуманітарну місію в Олешках. За це президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США орденом княгині Ольги I ступеня. Відповідний указ глава держави підписав 2 листопада.

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