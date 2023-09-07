Встреча Зеленского и Блинкена: главные темы разговора

Украинский президент проинформировал госсекретаря США о неотложных оборонных нуждах украинских защитников, в частности в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике.

В среду, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который в третий раз с начала полномасштабного вторжения России посетил нашу страну с визитом.

Об этом сообщили на официальной странице главы украинского государства.

Отметив лидерские позиции США в обеспечении комплексной военной, финансовой и гуманитарной поддержки, президент Зеленский подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте, а также о неотложных оборонных потребностях украинских защитников, в частности в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике.

Особо было отмечено необходимость укрепления способностей Украины в ПВО, учитывая продолжение российского ракетного террора.

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Также глава государства отметил, что для Украины важна помощь Соединенных Штатов в энергетическом секторе, особенно накануне зимнего периода.

Президент Зеленский подтвердил приглашение американской стороне поучаствовать в Форуме оборонных индустрий, запланированном на осень текущего года.

В ходе встречи также были подробно обсуждены дальнейшие пути реализации украинской формулы мира.

Президент выразил благодарность роли США в принятии декларации "Большой семерки" о поддержке Украины и отметил начало переговоров с Соединенными Штатами о подготовке проекта соответствующего двустороннего договора.

Владимир Зеленский назвал визит госсекретаря Блинкена важным проявлением постоянной поддержки нашей страны и ее граждан со стороны Соединенных Штатов в борьбе с агрессором.

“Это трудный вызов, сложный период для нашего общества, и я высоко ценю визиты американских партнеров. Очень благодарен вам, президенту Байдену и всему американскому народу за поддержку Украины”, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.

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