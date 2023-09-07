Зустріч Зеленського і Блінкена: головні теми розмови

Український президент поінформував держсекретаря США про нагальні оборонні потреби українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці.

У середу, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який втретє від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідав нашу країну з візитом.

Про це повідомили на офіційній сторінці глави української держави.

Відзначивши лідерські позиції США в забезпеченні комплексної військової, фінансової та гуманітарної підтримки, президент Зеленський докладно поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, а також про нагальні оборонні потреби українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці.

Особливо було наголошено на необхідності зміцнення спроможностей України у ППО, зважаючи на продовження російського ракетного терору.

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Також глава держави зазначив, що для України є важливою допомога Сполучених Штатів в енергетичному секторі, особливо напередодні зимового періоду.

Президент Зеленський підтвердив запрошення американській стороні взяти участь у Форумі оборонних індустрій, запланованому на осінь поточного року.

Під час зустрічі також було детально обговорено подальші шляхи реалізації української формули миру.

Президент висловив подяку за роль США в ухваленні декларації "Великої сімки" про підтримку України та відзначив початок переговорів зі Сполученими Штатами щодо підготовки проекту відповідного двостороннього договору.

Володимир Зеленський назвав візит держсекретаря Блінкена важливим проявом незмінної підтримки нашої країни та її громадян з боку Сполучених Штатів у боротьбі з агресором.

“Це важкий виклик, складний період для нашого суспільства, і я високо ціную візити американських партнерів. Дуже вдячний вам, президенту Байдену та всьому американському народу за підтримку України”, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

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