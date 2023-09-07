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Група ворожих БпЛА підлітає до Одещини — Повітряні сили

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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358
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Група ворожих БпЛА підлітає до Одещини — Повітряні сили

Безпілотник Shashed

Особливу небезпеку ворожі БпЛА становлять для Ізмаїльського району Одещини.

Група ворожих ударних безпілотників рухається в сторону Ізмаїльського району з акваторії Чорного моря.

Про це інформує командування Повітряних Сил у Telegram.

"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про можливу загрозу застосування ворожих БпЛА в інших південних регіонах країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після падіння "Шахеда" в Румунії заявили, що посилять захист повітряного простору.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, скільки Україні потрібно систем ППО для захисту неба.

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Дата публікації
Перегляди
358
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