Атака по Одещині: росіяни пошкоджили лінії електропередач, є проблеми зі світлом

Без електроенергії опинилася частина споживачів у місті Кілія.

Під час атаки дронами-камікадзе по Одеській області в ніч проти 6 вересня були пошкоджені лінії електропередач.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Внаслідок пошкодження ліній електропередач на Одещині без електроенергії залишилася частина жителів міста Кілія.

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"В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія – без світла. Ремонтні бригади проводять огляд пошкоджених мереж", – йдеться в Міненерго.

Нагадаємо, вночі російські загарбники три години атакували безпілотниками Одеську область. Ворог пошкодив об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури. Загинув працівник агропідприємства.

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