Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вдарили дронами по Одещині: фото наслідків

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1314
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни вдарили дронами по Одещині: фото наслідків

Окупанти вдарили дронами по Одеській області. Фото: Сили оборони півдня.

Загинула одна людина.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками

Про це повідомили Сили оборони півдня та показали фотографії. 

Під час атаки дронами сталися влучання у кількох населених пунктах Подунав'я. Внаслідок "прильотів" зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі.

Внаслідок атаки РФ сталися влучання безпілотників. Фото: Сили оборони півдня. / ©
Внаслідок атаки РФ сталися влучання безпілотників. Фото: Сили оборони півдня.
Російські безпілотники атакували Ізмаїльський район, є влучання. Фото: Сили оборони півдня. / ©
Російські безпілотники атакували Ізмаїльський район, є влучання. Фото: Сили оборони півдня.
Силам ППО не вдалося збили усі дрони, які РФ випустила по Одещині. Фото: Сили оборони півдня. / ©
Силам ППО не вдалося збили усі дрони, які РФ випустила по Одещині. Фото: Сили оборони півдня.

Після атаки в ОВА повідомили, що одна людина отримала травми, що були несумісні з життя. У ДСНС уточнили, що загиблий - працівник одного з підприємств.

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, протягом ночі 6 вересня 2023 року збройні сили рф здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини", йдеться у повідомленні.

Росіяни вночі 6 вересня атакували Одещину іранськими дронами. / © Офіс генерального прокурора
Росіяни вночі 6 вересня атакували Одещину іранськими дронами. / Фото: Офіс генерального прокурора
Наслідки атаки дронів на Одеську область. / ©
Наслідки атаки дронів на Одеську область.

Нічна атака дронів

На Одещині лунали вибухи під час повітряної тривоги, яка тривала від 00:34 до 03:16. ПС інформували, що небезпека пов'язана із загрозою ударів безпілотниками. 

Зранку в ОВА повідомили, що в результаті атаки ворожих БпЛА на Одещині загинула одна людина, а також зафіксовані руйнування обʼєктів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічний кошмар на Одещині! Російські дрони вчергове атакували портову інфраструктуру

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1314
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація