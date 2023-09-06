Росіяни вдарили дронами по Одещині: фото наслідків

Протягом минулої доби російські окупаційні війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомили Сили оборони півдня та показали фотографії.

Під час атаки дронами сталися влучання у кількох населених пунктах Подунав'я. Внаслідок "прильотів" зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі.

Внаслідок атаки РФ сталися влучання безпілотників. Фото: Сили оборони півдня.

Російські безпілотники атакували Ізмаїльський район, є влучання. Фото: Сили оборони півдня.

Силам ППО не вдалося збили усі дрони, які РФ випустила по Одещині. Фото: Сили оборони півдня.

Після атаки в ОВА повідомили, що одна людина отримала травми, що були несумісні з життя. У ДСНС уточнили, що загиблий - працівник одного з підприємств.

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, протягом ночі 6 вересня 2023 року збройні сили рф здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини", йдеться у повідомленні.

Росіяни вночі 6 вересня атакували Одещину іранськими дронами. / Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки атаки дронів на Одеську область.

Нічна атака дронів

На Одещині лунали вибухи під час повітряної тривоги, яка тривала від 00:34 до 03:16. ПС інформували, що небезпека пов'язана із загрозою ударів безпілотниками.

Зранку в ОВА повідомили, що в результаті атаки ворожих БпЛА на Одещині загинула одна людина, а також зафіксовані руйнування обʼєктів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічний кошмар на Одещині! Російські дрони вчергове атакували портову інфраструктуру

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