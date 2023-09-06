Росіяни вдарили дронами по Одещині: фото наслідків

Загинула одна людина.
Протягом минулої доби російські окупаційні війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.
Про це повідомили Сили оборони півдня та показали фотографії.
Під час атаки дронами сталися влучання у кількох населених пунктах Подунав'я. Внаслідок "прильотів" зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі.
Після атаки в ОВА повідомили, що одна людина отримала травми, що були несумісні з життя. У ДСНС уточнили, що загиблий - працівник одного з підприємств.
Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
"За даними слідства, протягом ночі 6 вересня 2023 року збройні сили рф здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини", йдеться у повідомленні.
Нічна атака дронів
На Одещині лунали вибухи під час повітряної тривоги, яка тривала від 00:34 до 03:16. ПС інформували, що небезпека пов'язана із загрозою ударів безпілотниками.
Зранку в ОВА повідомили, що в результаті атаки ворожих БпЛА на Одещині загинула одна людина, а також зафіксовані руйнування обʼєктів.
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