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На Одещині лунали вибухи під час повітряної тривоги

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Одещині лунали вибухи під час повітряної тривоги

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Про роботу сил ППО повідомляли офіційні особи та моніторингові Telegram-канали.

На півдні Одещини пролунала серія вибухів, повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони проти російських ударних БпЛА.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Бойова робота Сил оборони, зокрема, ППО, на півдні Одещини триває. Подробиці наслідків ворожої атаки – у слушний час", - зазначив Братчук.

Також про роботу сил ППО повідомляли моніторингові Telegram-канали.

У повітряних силах повідомляли, що рух БпЛА типу "Шахед" був зафіксований у напрямку півдня Одещини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони РФ заявило про нібито атаку БпЛА на Брянщині.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники отримали нову партію ударних дронів "Шахед". Їх вони використовують для атак по цивільній інфраструктурі.

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Дата публікації
Перегляди
41
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