У Німеччини судять ексрозвідника, який працював на Росію

У Німеччині колишній співробітник розвідки працював на росіян та передавав їм інформацію про HIMARS та системи ППО IRIS-T в Україні.

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Про це повідомляє Spiegel.

Повідомляється, що Генеральна прокуратура ФРН звинуватила колишнього керівника підрозділу німецької розвідувальної служби BND Карстена Л. у тому, що він працював на російську розвідку разом зі своїм посередником Артуром Є. Обох чоловіків було затримано ще у 2022 році.

Слідство встановило, що Карстен Л. співпрацював зі співробітниками ФСБ та передав їм дані GPS про позиції реактивних систем HIMARS та систем ППО IRIS-T в Україні.

Видання вказує, що Карстен Л. мав доступ до даних прослуховування німецької розвідки та отримував секретну інформацію, яку передавав росіянам через Артура Є.

Судовий процес над підозрюваними проводять у закритому режимі через те, що деякі матеріали справи є державною таємницею. Також влада не повідомляє деталі звинувачення фігурантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія значно посилила кампанію пропаганди та дезінформації в Німеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що представник партії, яку підозрюють у зв’язках із Кремлем, склав свої повноваження муніципального депутата у курортному німецькому місті.

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