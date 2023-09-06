У Німеччини судять ексрозвідника, який працював на Росію

Чоловіку загрожує довічне ув'язнення у справі про державну зраду.
У Німеччині колишній співробітник розвідки працював на росіян та передавав їм інформацію про HIMARS та системи ППО IRIS-T в Україні.
Про це повідомляє Spiegel.
Повідомляється, що Генеральна прокуратура ФРН звинуватила колишнього керівника підрозділу німецької розвідувальної служби BND Карстена Л. у тому, що він працював на російську розвідку разом зі своїм посередником Артуром Є. Обох чоловіків було затримано ще у 2022 році.
Слідство встановило, що Карстен Л. співпрацював зі співробітниками ФСБ та передав їм дані GPS про позиції реактивних систем HIMARS та систем ППО IRIS-T в Україні.
Видання вказує, що Карстен Л. мав доступ до даних прослуховування німецької розвідки та отримував секретну інформацію, яку передавав росіянам через Артура Є.
Судовий процес над підозрюваними проводять у закритому режимі через те, що деякі матеріали справи є державною таємницею. Також влада не повідомляє деталі звинувачення фігурантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія значно посилила кампанію пропаганди та дезінформації в Німеччині.
Крім того, ми раніше інформували, що представник партії, яку підозрюють у зв’язках із Кремлем, склав свої повноваження муніципального депутата у курортному німецькому місті.
Читайте також: