Росія посилила кампанію пропаганди та дезінформації в Німеччині

Росія гнучко адаптує зміст і тональність своєї пропаганди до німецьких та глобальних реалій.

Російська пропаганда стала агресивнішою. Це помітили у контррозвідці Німеччини. Активізація пропаганда Росії стала “набирати оберти” після полномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив представник Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Бодо Бекер, пише російський BILD.

За словами Бекера, з початку війни в Україні влада РФ різко посилила кампанію з пропаганди та дезінформації, зокрема - в Німеччині. Підхід Москви до роботи в інформаційному просторі останні 1,5 року змінився.

“Загалом цей підхід став значно конфронтаційнішим і агресивнішим”, — сказав Бекер.

Він також додав, що Росія гнучко адаптує зміст і тональність своєї пропаганди до німецьких та глобальних реалій, а також до того, що відбувається на війні в Україні. Дезінформація спрямована як у середину РФ для підтримки влади Путіна, так і назовні - на громадську думку інших країн.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні снаряди до Gepard.

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