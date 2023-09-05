Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є постраждалі

Дві жінки під час атаки перебували на подвір'ях.

У вівторок, 5 вересня, російські окупанти вкрили вогнем Іванівку в Херсонській області. Поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Вдень армія РФ обстріляла Іванівку, що в Бериславському районі. Попередньо, гатили з мінометів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки поранено двох місцевих мешканок - це дві жінки, яким 53 і 73 років. Під час обстрілу вони перебували на подвір’ях своїх будинків.

За словами очільника ОВА, обох жінок у стані середньої важкості госпіталізували. У постраждалих - мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин та кінцівок.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині у Білозерці під обстріл росіян потрапила родина. Окупанти вдарили просто по людських помешканнях. Внаслідок атаки 35-річний чоловік загинув на місці "прильоту". Його 36-річна дружина та 9-річна дочка отримали поранення.

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