Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть пострадавшие

Две женщины во время атаки находились во дворах.

Во вторник, 5 сентября, российские оккупанты покрыли огнем Ивановку в Херсонской области. Ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Днем армия РФ обстреляла Ивановку в Бериславском районе. Предварительно, били из минометов", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки ранены две местные жительницы — это две женщины, которым 53 и 73 лет. При обстреле они находились во дворах своих домов.

По словам главы ОВА, обе женщин в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавших – минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток и конечностей.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области в Белозерке под обстрел россиян попала семья. оккупанты ударили прямо по человеческим жилищам. В результате атаки 35-летний мужчина погиб на месте "прилета". Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения.

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