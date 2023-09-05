Як правильно накласти турнікет і скласти його: інструкція з відео

До сучасної тактичної аптечки IFAK входить C.A.T. турнікет (Combat Application Tourniquet) американського виробництва або ж його китайські та тепер вже і українські аналоги (наприклад, турнікет СІЧ).

Мати зі собою турнікет на випадок серйозного поранення з кровотечою – лише пів справи для порятунку себе, близьких, побратимів на фронті. Адже слід уміти правильно накласти турнікет, скласти його та розмістити так, аби джгут завжди можна було легко та швидко дістати.

Як накласти турнікет та як скласти його – читайте на ТСН.ua.

Сучасний турнікет – це міцна стрічка, що зазвичай має з одного боку липку самоклейну смужку, всередині – стропу, що допомагає їй затягуватися, зовні – паличку (вороток/важіль), а також пряжку, фіксатор воротка і місце, де можна записати час накладання турнікета.

Якщо йдеться про турнікет для військових, то бажано, аби кожен боєць мав 2 джгути – один в аптечці, інший – на амуніції, у однаковому місці, визначеному для всього підрозділу. Це важливо, щоб у разі поранення тривалий процес пошуку турнікета не наражав на небезпеку і пораненого, і рятівника.

Як накласти турнікет

Турнікет накладається лише в разі крайньої необхідності і бажано протягом 15-20 секунд. Йдеться про випадки, коли існує реальна загроза життю пораненого від великої кровотечі з ран кінцівок.

Джгут слід накладати на на 2-3 дюйми або 5-8 сантиметрів (до 10 см) вище від місця місця поранення на плечі, передпліччі, стегні або гомілці.

В умовах бойових дій, якщо точне розташування місця поранення не відоме, допускається накладання джгута максимально високо на кінцівках: верхня третина стегна або плеча (чотири точки).

Переконайтеся, що джгут не накладено на суглоб, на місце перелому кістки.

Намагайтеся не накладати джгут у середній третині плеча та в районі підколінної ямки, адже там найбільш імовірне пошкодження нервів.

Якщо джгут накладено правильно, кровотеча припиняється і тоді не виявляється дистальний пульс (на зап’ястку на руці або знизу-позаду внутрішньої кісточки на нозі). Кінцівка не має набрякати та набувати синюшного відтінку.

Якщо кровотеча зупинилася, але пульс іще відчутний, не затягуйте джгут сильніше. В такому разі слід накласти другий джгут над першим, щоб зменшити ушкодження м’язів та нервів.

Не закривайте джгут пов’язками та одягом.

Запишіть час накладення джгута на ньому чи на видимій частині тіла пораненого. Перед вказаним часом напишіть велику літеру "Т" (турнікет, time), аби медики знали, що пораненому накладено джгут.

Стежте за пораненими, адже нерідко вони намагаються послабити джгути, які викликають сильний біль. Введіть пораненому знеболювальне.

На скільки часу накладати турнікет

Відносно безпечним вважається накладення джгута на час до 2 годин. Протягом цього часу слід намагатися спинити кровотечу іншими методами або намагатися евакуювати пораненого до хірургічного відділення. Якщо це неможливо, спробуйте послабити джгут на 30 секунд та оцінити стан пораненого. Якщо немає змін щодо притомності, дихання, пульсу, вигляду шкіри, повторіть цей маневр тричі.

Якщо джгут був у місці накладання понад 6 годин, не намагайтеся зняти його самотужки, це мають виконати медики.

Як правильно накладати турнікет СІЧ

Турнікет СІЧ/SICH (Strengthened Individual Combat Hybrid Tourniquet) – гібридний український турнікет, розроблений відповідно до стандартів НАТО. Він – щось середнє між турнікетами CAT і SOFT-T. СІЧ складається з м’якої, міцної, липкої стрічки, платформи, дюралюмінієвих воротка, пряжки і застібки-фіксатора та місця, де можна написати чи надряпати час накладання турнікета. CIЧ можна накладати одною рукою.

Турнікет СІЧ / Фото: sich.ua

У відеоіструкції від виробника турнікета СІЧ змодельована ситуація з сильною кровоточею з ноги вище коліна.

Механізм накладання турнікета СІЧ на ногу

Переконайтесь, що під стрічку не потраплять тверді сторонні предмети, які можуть завадити роботі турнікета.

Обгорніть стрічку джгута навколо кінцівки вище місця кровотечі.

Протягніть кінець стрічки, позначений чорним трикутником, у внутрішню щілину пряжки.

Протягніть кінець стрічки, позначений чорним трикутником, у зовнішню другу щілину пряжки.

Щільно затягніть.

Закріпіть вільний кінець стрічки навколо кінцівки за допомогою липучки аж до трикутника.

Закручуйте паличку, допоки не зупиниться кровотеча.

Зафіксуйте паличку за допомогою металевого трикутника.

Зафіксуйте паличку турнікета за допомогою металевого трикутника / Фото: sich.ua

Зазначте час накладання джгута, наприклад, за допомогою маркера або гострого предмета на сірій поверхні. Спеціальне напилення на цьому елементі дозволяє робити позначки навіть за відсутності маркера, послуговуючись будь-яким гострім предметом – патрон, цвях тощо.

Турнікет СІЧ / Фото: sich.ua

Як правильно скласти турнікет

В екстреній ситуації під час поранення та кровотечі у вас буде 15-20 с, аби витягти і накласти турнікет на кінцівку. Тож важливо носити турнікет у місці, до якого можна дістати обома руками, а також – уміти складати турнікет так, щоб потім його можна було максимально швидко розкласти однією рукою.

Бойовий медик Нацгвардії України Олександр Корнійчук "Байкер" зняв відео, як правильно і швидко скласти турнікет, де розмістити турнікет на екіпіровці так, щоб його було легко дістати.

Слід повністю розкласти турнікет;

перевірити турнікет на цілісність, розтягнувши перед собою обома руками;

перевірити замок, який повинен постійно бути відкритим;

пропустити кінець смужки турнікета (хлястика) через пряжку;

запускаючи до пряжки хлястик, слід поділити турнікет на три рівні частини;

поділивши турнікет на три частини, їх треба повністю скласти, приклеюючи між собою;

коли турнікет буде схожий на хрест, його слід поділити ще на дві частини та скласти з того боку, де слизька сторона турнікета;

сховати паличку турнікета;

зберігати турнікет слід на своїй формі так, аби можна було його дістати, як правою, так і лівою рукою.

Як правильно і швидко скласти турнікет: відеоінструкція

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