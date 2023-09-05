Россия усилила компанию пропаганды и дезинформации в Германии

Россия гибко адаптирует содержание и тональность своей пропаганды к германским и глобальным реалиям.

Российская пропаганда стала более агрессивной. Это было замечено в контрразведке Германии. Активизация пропаганды России стала "набирать обороты" после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Федерального ведомства по защите конституции Германии Бодо Беккер, пишет российский BILD.

По словам Беккера, с начала войны в Украине власти РФ резко усилили кампанию по пропаганде и дезинформации, в частности — в Германии. Подход Москвы к работе в информационном пространстве в последние 1,5 года изменился.

"В целом этот подход стал значительно более конфронтационным и агрессивным", — сказал Беккер.

Он также добавил, что Россия гибко адаптирует содержание и тональность своей пропаганды к немецким и глобальным реалиям, а также к происходящему на войне в Украине. Дезинформация направлена как в середину РФ для поддержки власти Путина, так и наружу – на общественное мнение других стран.

Напомним, что Германия передала Украине снаряды в Gepard.

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