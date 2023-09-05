Украина будет готова вступить в ЕС через два года, в НАТО – раньше, — Стефанишина

Война, которая продолжается в Украине, влияет на принятие решения о вступлении страны в ЕС и НАТО.

Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а в НАТО – раньше.

Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Голосу Америки.

Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости приготовить ЕС к расширению 2030 года, сказала, что это не означает, что Украина должна ждать семь лет возможности вступления в союз.

"Я уверена, что Украина сможет провести эффективные переговоры, сможет выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов, а также, что самое главное, это создать условия для восстановления украинской экономики, восстановления Украины, которые позволят нам стать конкурентоспособным членом Европейского Союза. И это точно произойдет до 2030 года", – сказала она.

Стефанишина уверена, что Украина сможет вступить в Евросоюз через несколько лет, но есть условие.

"Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, протекание войны будет определять политические рамки принятия этого решения", — сказала она.

Вице-премьер-министр добавила, что сейчас Украина даже в условиях войны, является частью европейской экономики и наиболее подготовленной к вступлению.

"Мы среди 20 крупнейших импортеров различных видов продукции, мы являемся крупнейшим рынком на территории Европы и соответственно имеем соглашения обо всех возможных торговых либерализациях с ЕС. Поэтому, собственно, с этой точки зрения готовность Украины самая высокая среди других стран. Поэтому решение относительно Украины может быть принято раньше", - сказала Стефанишина.

В то же время она уверена, что в НАТО Украина может вступить гораздо быстрее.

"Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны, и одна из сильнейших, мощных и известнейших армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства", — сказала Стефанишина.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников назвал три вещи, которые будут определяющими при принятии решения о приглашении Украины в НАТО.

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