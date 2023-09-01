"Будут смелые идеи": Евросоюз в октябре представит предложения относительно расширения

В ЕС говорят, что идеи расширения союза, которые будут представлены в следующем месяце, ускорят интеграцию нынешних кандидатов в ЕС.

Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи сообщил, что Евросоюз может представить предложения по расширению ЕС уже в октябре.

Об этом он сказал в интервью Euractiv.

По словам Оливера Варгеи, ожидается, что именно в октябре Еврокомиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе всех стран, находящихся в процессе вступления в ЕС.

"Мы готовы выступить со смелыми предложениями и с новыми идеями", – сказал Еврокомиссар.

Варгеи добавил, что план расширения, который будет представлен в следующем месяце, ускорит интеграцию нынешних кандидатов в ЕС.

"Он будет включать все – от реформ в сфере верховенства права, демократии, экономических реформ и интеграции до улучшения инвестиционного климата и предоставления – что также важно – необходимой финансовой поддержки для преодоления разрыва в развитии до того, как эти страны станут членами ЕС", – сказал Варгеи.

Этот шаг будет включать увеличение фондов ЕС для стран-кандидатов на вступление и предоставление раннего доступа к определенным сферам политики блока.

"Будет гораздо легче интегрировать эти страны, если они будут гораздо более развитыми, чем сейчас и чем в предыдущих случаях расширения", – добавил он.

Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ЕС должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году, Варгеи отметил, что это возможно, однако для реализации этого плана нужно "удвоить усилия".

Напомним, осенью появится судьбоносный отчет о вступлении Украины в ЕС. Теперь оценка этой осени скажет, что было сделано, насколько это было сделано, какое качество проделанной работы, достаточно ли ее, есть ли какие-то недостатки.

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