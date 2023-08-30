Україна готується до переговорів про вступ до ЄС — Зеленський

У середу, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками парламенту та членами уряду з приводу початку переговорів щодо членства в Євросоюзі.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні у середу, 30 серпня.

За його словами, на нараді з міжнародниками йшлося про готовність України до відкриття переговорів про членство із Євросоюзом та виконання рекомендацій ЄС.

Також читайте Зеленський назвав, що може розколоти підтримку України у США

“Необхідні законопроєкти, які вже підготовлені та які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України у Євросоюзі – це обов’язок”, - наголосив Зеленський.

Також президент повідомив про активну підготовку до перемовин і зустрічей, які заплановані на вересень цього року.

“Провів наради з міжнародниками, із нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітися та переговорити, а також які результати маємо принести Україні”, - повідомив український лідер.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вересень для України буде потужним у всіх аспектах.

Читайте також: