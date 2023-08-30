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Україна готується до переговорів про вступ до ЄС — Зеленський

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Україна готується до переговорів про вступ до ЄС — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Український президент закликав парламент підтримати законопроєкти, необхідні для набуття членства в Євросоюзі.

У середу, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками парламенту та членами уряду з приводу початку переговорів щодо членства в Євросоюзі.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні у середу, 30 серпня. 

За його словами, на нараді з міжнародниками йшлося про готовність України до відкриття переговорів про членство із Євросоюзом та виконання рекомендацій ЄС. 

“Необхідні законопроєкти, які вже підготовлені та які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України у Євросоюзі – це обов’язок”, - наголосив Зеленський.

Також президент повідомив про активну підготовку до перемовин і зустрічей, які заплановані на вересень цього року. 

“Провів наради з міжнародниками, із нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітися та переговорити, а також які результати маємо принести Україні”, - повідомив український лідер.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вересень для України буде потужним у всіх аспектах.  

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Дата публікації
Перегляди
324
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