Зеленський назвав, що може розколоти підтримку України у США

Розколоти підтримку України у США може декілька елементів, один із них - це вибори.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За словами президента у США оперують тим, що вони навіть під час війни проводили вибори і це спосіб захистити демократію.

"Тому що були голоси в Республіканській партії, наскільки мені відомо, про що і Вашингтон Пост потім підтримав і інші американські вибори, і українська преса також це трішки підтримала. Тому що бачили реакцію там. І підтримали наші медійники. Один із елементів, що США навіть під час війни проводили вибори. Логіка в тому, що, якщо ти захищаєш демократію, то під час війни про цей захист треба думати, а вибори - це один із захистів. Але точно, згідно з законодавством, люди не просто так це зробили про заборону виборів, тому що провести дуже складно", - сказав глава держави.

Нагадаємо, 25 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Байденом.

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