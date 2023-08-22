У Росії побідкалися, що ЗСУ атакували спиртзавод

"Бавовна", за даними пропагандистів, сталася у ніч проти 22 серпня.
У Росії побідкали, що Україна нібито вдарила безпілотником по спиртзаводу у Курській області.
Про це пише проросійський телеграм-канал SHOT.
За повідомленнями пропагандистів, невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію підприємства ТОВ "КурськПродукт" у Глушківському районі.
"Сьогодні вночі (22 серпня - ред.), за нашою інформацією, український БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію підприємства ТОВ "КурськПродукт" у Глушківському районі. Невдало. Руйнів немає. Також ніхто не постраждав", - скаржаться пропагандисти.
Нагадаємо, вночі 22 серпня Москву атакували безпілотники, через що аеропорти припинили роботу.
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