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У Росії побідкалися, що ЗСУ атакували спиртзавод

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Росії побідкалися, що ЗСУ атакували спиртзавод

Безпілотник у Росії. Фото ілюстративне: скриншот

"Бавовна", за даними пропагандистів, сталася у ніч проти 22 серпня.

У Росії побідкали, що Україна нібито вдарила безпілотником по спиртзаводу у Курській області.

Про це пише проросійський телеграм-канал SHOT.

За повідомленнями пропагандистів, невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію підприємства ТОВ "КурськПродукт" у Глушківському районі.

"Сьогодні вночі (22 серпня - ред.), за нашою інформацією, український БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію підприємства ТОВ "КурськПродукт" у Глушківському районі. Невдало. Руйнів немає. Також ніхто не постраждав", - скаржаться пропагандисти.

Нагадаємо, вночі 22 серпня Москву атакували безпілотники, через що аеропорти припинили роботу.

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Дата публікації
Перегляди
738
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