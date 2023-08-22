Генштаб назвав напрямок фронту, де ЗСУ мають успіх (мапа)

Водночас Сили оборони стримують наступ ворога на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська мали успіх у напрямку Роботиного на південному фронті.

Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" вранці 22 серпня.

За словами Ковальова, українські військові продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав речник Генштабу.

Роботине на мапі станом на 22 серпня

Він також поінформував, що Сили оборони України завдають ударів із артилерії по цілях російських окупантів та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Дії окупантів на фронті

Водночас російські загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки на Донеччині. Ворог зазнає суттєвих втрат у живій силі, озброєнні та техніці. Противник також переміщує підрозділи та війська, активно застосовує резерви.

Де ЗСУ стримують наступ

Українські захисники надалі стримують наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Так, російські війська вели безуспішні наступальні дії у районах Кліщіївки на Донеччині. Зараз там тривають важкі бої: за добу – 30 бойових зіткнень.

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Зауважимо, аналітики Інституту вивчення війни із посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 серпня, повідомили, що ЗСУ досягли центральної частини Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину оборони ворога на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

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