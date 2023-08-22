Генштаб назвал направление фронта, где ВСУ преуспевают (карта)

В то же время Силы обороны сдерживают наступление врага на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска имели успех в направлении Роботиного на южном фронте.

Об этом спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" утром 22 августа.

По словам Ковалева, украинские военные продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"В направлении Роботиного имели успех, закрепляющиеся на достигнутых рубежах", — сказал спикер Генштаба.

Роботино на карте по состоянию на 22 августа

Он также проинформировал, что Силы обороны Украины наносят удары из артиллерии по целям российских оккупантов и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Действия оккупантов на фронте

В то же время российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Враг несет существенные потери в живой силе, вооружении и технике. Противник также перемещает подразделения и войска, активно применяет резервы.

Где ВСУ сдерживают наступление

Украинские защитники дальше сдерживают наступление оккупантов на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Так, российские войска вели безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки Донецкой области. Сейчас там продолжаются тяжелые бои: за сутки – 30 боевых столкновений.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Жданов за 21 августа: Клещиевка в полукольце ВСУ!"

Заметим, аналитики Института изучения войны со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 августа, сообщили, что ВСУ достигли центральной части Роботиного (10 км к югу от Орехова) и прорвали часть обороны врага к югу от Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова).

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