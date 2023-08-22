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Вночі Москву атакували безпілотники: аеропорти припинили роботу (відео)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вночі Москву атакували безпілотники: аеропорти припинили роботу (відео)

Наслідки атаки БпЛА

У мережі опубліковані кадри наслідків вибухів.

У столиці країни-агресорки місті Москва вночі, 22 серпня пролунали вибухи.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється що звуки вибухів було чути в московському районі Строгіно та у місті Красногорськ, що у Підмосков'ї.

Також у мережі опубліковані кадри наслідків вибухів.

Повідомляється, що у Красногорську сили ППО збили безпілотник, в результаті вибуху в одній з багатоповерхівок повилітали вікна.

Крім того, московські аеропорти Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим", вони тимчасово припинили роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 серпня Москву атакували невідомі безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що російська пропагандистка Маргарита Симонян поскаржилася, що на сусідній із нею вулиці впав безпілотник.

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Дата публікації
Перегляди
1141
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